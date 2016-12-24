В Саранске гражданские супруги заготовили для себя полкило марихуаны

Оперштаб
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
В суд мордовской столицы направлено уголовное дело двух уже не молодых сожителей. В ходе осмотра в квартире 47-летней и 42-летнего гражданских супругов полицейские обнаружили наркотическое средство марихуана массой 536 граммов.
Как выяснилось при расследовании, в 2021 году они приобрели в интернете семена конопли, которую в последующем вырастили, высушили и стали хранить для личного потребления.
Судить парочку будут по статье за незаконное хранение наркотических средств. Кроме того, на них составлен административный протокол за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Поделиться в соц. сетях:
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
Мордовские предприятия АПК держат высокие объемы производства
В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат
Глава Мордовии подарил многодетной семьей Бябиных из Ромоданова автомобиль
Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
Встреча состоялась в Международный день защиты детей