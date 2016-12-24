В Саранске гражданские супруги заготовили для себя полкило марихуаны

В суд мордовской столицы направлено уголовное дело двух уже не молодых сожителей. В ходе осмотра в квартире 47-летней и 42-летнего гражданских супругов полицейские обнаружили наркотическое средство марихуана массой 536 граммов.

Как выяснилось при расследовании, в 2021 году они приобрели в интернете семена конопли, которую в последующем вырастили, высушили и стали хранить для личного потребления.

Судить парочку будут по статье за незаконное хранение наркотических средств. Кроме того, на них составлен административный протокол за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.