Утонувший в Мокше подросток не умел плавать, но полез в реку

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По информации МЧС по РМ, утонувший в Мокше подросток не умел плавать, но решил искупаться в необорудованном для отдыха месте.
Как сообщается, 9 июня в 18 часов 24 минуты поступило сообщение от начальника спасательной станции о том, что в Ковылкино, на Чернёновском пляже, пропал подросток 2007 года рождения.
Школьник и его друзья приехали на велосипедах к реке Мокша на необорудованное для купания место. Мальчик решил искупаться, но плавать не умел.
Через некоторое время ребята заметили, что друга нет и стали его искать. Когда они поняли, что скорее всего случилась беда, сообщили об этом начальнику спасательной станции.
Для проведения поисково-спасательных работ на место незамедлительно выехали специалисты Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.
В 22 часа 05 минут тело мальчика было извлечено из воды.
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