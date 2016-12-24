Утонувший в Мокше подросток не умел плавать, но полез в реку

По информации МЧС по РМ, утонувший в Мокше подросток не умел плавать, но решил искупаться в необорудованном для отдыха месте.

Как сообщается, 9 июня в 18 часов 24 минуты поступило сообщение от начальника спасательной станции о том, что в Ковылкино, на Чернёновском пляже, пропал подросток 2007 года рождения.

Школьник и его друзья приехали на велосипедах к реке Мокша на необорудованное для купания место. Мальчик решил искупаться, но плавать не умел.

Через некоторое время ребята заметили, что друга нет и стали его искать. Когда они поняли, что скорее всего случилась беда, сообщили об этом начальнику спасательной станции.

Для проведения поисково-спасательных работ на место незамедлительно выехали специалисты Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.

В 22 часа 05 минут тело мальчика было извлечено из воды.