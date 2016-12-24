В Мордовии к медикам обратились 99 человек, пострадавшие от укусов клещей

По данным Роспотребнадзора по РМ, с начала эпидемиологического мониторинга в медицинские организации республики обратились 99 человек, пострадавшие от укусов клещей, из них 60 детей.

Методом ПЦР исследовано 490 клещей на клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека. В том числе исследовано 74 клеща снятых с людей (боррелии обнаружены в 7 клещах) и 416 экземпляров клещей, собранных в природных стациях – в 6 клещах обнаружены боррелии, в 3 клещах - РНК вируса клещевого энцефалита, в 1 клеще - ДНК возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний клещевым боррелиозом на территории Мордовии проводятся акарицидные (противоклещевые) обработки перед началом функционирования летних оздоровительных учреждений и мест массового отдыха населения (парки, скверы). Всего будут обработаны 250 га открытых территорий, в том числе 80 га физической площади территорий детских оздоровительных учреждений.

Рекомендации, как защититься от клещей, остаются неизменными - в лесных массивах закрывать одеждой открытые участки тела и пользоваться репеллентами.