В Мокше утонул 15-летний подросток

Как сообщает Следственный комитет по РМ, днем 9 июня в Ковылкинском районе во время купания в реке Мокша утонул 15-летний подросток.

По предварительным данным, погибший находился на водоеме вместе с другом-ровесником, который и сообщил о произошедшем. Тело подростка извлекли из воды водолазы.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.