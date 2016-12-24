В Мокше утонул 15-летний подросток

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Как сообщает Следственный комитет по РМ, днем 9 июня в Ковылкинском районе во время купания в реке Мокша утонул 15-летний подросток.
По предварительным данным, погибший находился на водоеме вместе с другом-ровесником, который и сообщил о произошедшем. Тело подростка извлекли из воды водолазы.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
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