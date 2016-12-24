Юный «хакер» из Саранска обвиняется в интимном шантаже девушек из других регионов России

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В Саранске студент техникума предстанет перед судом по обвинению в интимном шантаже жительниц других регионов России. Об этом сообщает Следственный комитет по РМ.
По данным следствия, в декабре 2020 года парень из столицы Мордовии по интернету взломал аккаунт в социальной сети девушки из Челябинской области. 19-летний «хакер» скопировал фотографии интимного характера барышни и написал ей сообщение с требованием перевести ему 2 тысячи рублей.
В случае отказа студент угрожал разослать откровенные фотки девушки ее знакомым - пользователям социальной сети. Жертва шантажа перевела вымогателю требуемую сумму.
Аналогичным образом молодой человек «взломал» страницу в социальной сети жительницы Республики Башкортостан и при помощи банковского перевода получил с нее около тысячи рублей за нераспространение личных фотографий.
Сейчас уголовное дело против продвинутого шантажиста направлено в суд для рассмотрения по существу. Несмотря на некую игривость преступных деяний, студенту придется ответить сразу по трем статьям УК – за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, нарушение тайны переписки граждан и вымогательство.
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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
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