Завершился официальный визит делегации Мордовии в Республику Беларусь

С 6 по 9 июня делегация Мордовии под руководством Председателя Правительства РМ Владимира Сидорова находилась в Белоруссии. В ее состав вошли представители региональных министерств и ведомств, руководители сельскохозяйственных, перерабатывающих и промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, культуры и образования.

В заключительный день, 9 июня, делегация Мордовии работала на проходящей в Минске Международной специализированной выставке «Белагро-2022». Здесь свою продукцию представили 30 российских регионов, в том числе, Мордовия.

Экспозицию Мордовии составили 25 перерабатывающих и промышленных предприятий республики , среди которых «Талина», «Рузово», «Биосфера», консервный завод «Саранский», сыродельный завод «Сармич», «Карпай», «Мордовские пенькозаводы», НИИИС имени А.Н. Лодыгина, РМ Рейл Транс, «Оптиковолоконные Системы», «Сарансккабель», «Оптикэнерго» и другие.

Члены мордовской делегации ознакомились с продукцией белорусских предприятий, уделив особое внимание машиностроителям. На площадке «Амкодора» Председателю Правительства Мордовии Владимиру Сидорову продемонстрировали погрузчики, бульдозеры, большой ассортимент сельскохозяйственных машин белорусского производства.

Большой интерес участников выставки вызвал первый белорусский агродрон для применения средств защиты растений А60-Х, представленный китайско-белорусским совместным предприятием «Авиационные технологии и комплексы». На стенде Минского тракторного завода был размещен автономный трактор, которым можно управлять даже с мобильного телефона.

Отметим, что выставка «Белагро-2022» проходит на территории китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»: делегация Мордовии ознакомилась с работой парка и его резидентами. Корпорация развития РМ подписала Меморандум о сотрудничестве с индустриальным парком «Великий камень».

Председатель Правительства РМ Владимир Сидоров заявил, что по итогам поездки будет составлена большая дорожная карта по расширению сотрудничества с Республикой Беларусь в сфере сельского хозяйства, промышленности, культуры, образования и здравоохранения.