В Саранске на родительскую субботу будет организована перевозка пассажиров автобусами

Афиша на «Ночь музеев» в Саранске
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
В субботу, 11 июня, в православных храмах поминают умерших. Вселенскую панихиду служат накануне праздника Пятидесятницы или Троицы, поэтому родительская суббота называется Троицкой.
Как сообщает городская Администрация, 11 июня в направлении Ключареских и Пушкинских кладбищ будет организована перевозка пассажиров автобусами.
На территории кладбища № 4 автобусами марки ПАЗ перевозка пассажиров будет осуществляться бесплатно.
В направлении Пушкинских кладбищ будет работать автобусный маршрут № 25. Время отправки от остановки общественного транспорта «Николаевка»: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.
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21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
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