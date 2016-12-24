В Саранске на родительскую субботу будет организована перевозка пассажиров автобусами

В субботу, 11 июня, в православных храмах поминают умерших. Вселенскую панихиду служат накануне праздника Пятидесятницы или Троицы, поэтому родительская суббота называется Троицкой.

Как сообщает городская Администрация, 11 июня в направлении Ключареских и Пушкинских кладбищ будет организована перевозка пассажиров автобусами.

На территории кладбища № 4 автобусами марки ПАЗ перевозка пассажиров будет осуществляться бесплатно.

В направлении Пушкинских кладбищ будет работать автобусный маршрут № 25. Время отправки от остановки общественного транспорта «Николаевка»: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.