В Саранске пенсионер передал 1,5 миллиона рублей мошенникам на «операцию» для сына

В отдел Саранска с заявлением о мошенничестве обратился 72-летний местный житель.

Пенсионер рассказал полицейским, что ему на телефон поступил звонок. Собеседник назвал заявителя отцом и сообщил, что получил тяжелый перелом обеих ног. Потом в дело вступил мнимый врач, запудрил мозги пожилому человеку медицинскими терминами и заявил, что для спасения ног пострадавшему необходима дорогостоящая операция. Дескать, если необходимая сумма будет быстро найдена, пациента сразу же прооперируют в Пензе.

Пенсионер сообщил свой адрес, аккуратно завернул в пакет 1,5 миллиона рублей, которые после закрытия вклада в банке хранил дома. Как и было условлено, эти деньги он передал подъехавшему к дому таксисту.

Потом мужчина сообщил о случившемся второму сыну, который связался с братом и выяснил, что никаких проблем со здоровьем у того нет. В настоящее время по данному факту полицейские Саранска проводят проверку и устанавливают личность злоумышленника.

МВД по РМ предупреждает: не доверяйте телефонным звонкам о родственниках, попавших в сложную ситуацию, и просьбах о материальной помощи. Выясните, кто именно с вами на связи, где он находится, знает ли ваших родных и друзей, в том числе как они выглядят. Конкретные вопросы поставят злоумышленника в тупик, он начнет врать либо прервет звонок. Самостоятельно перезвоните родственнику или знакомому, от чьего имени поступила просьба, вероятнее всего никакой беды с ним не произошло.