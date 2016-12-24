В Саранске 10 июня откроется выставка «Саранская фотолетопись»

Открытие выставки «Саранская фотолетопись» (с 1946 года по настоящее время) состоится 10 июня 2022 года в 15.00.

К дню празднования города Саранск, в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина открывается выставка работ известного фотохудожника Валентина Сергеевича Крайнова «Саранская фотолетопись».

Саранский фотохудожник Валентин Сергеевич Крайнов фотографирует город с середины 1940-х годов, фиксируя все события городской жизни, каждое изменение его архитектурного облика. Городские пейзажи, старина и новостройки, портреты известных горожан и гостей, выполненные В.С. Крайновым, были опубликованы более чем в 100 книгах.

На выставке представлены фотоработы, посвящённые городу Саранску разных лет. Коллекция Валентина Сергеевича включает в себя различные виды города, известных жителей и событий столицы Мордовии. Также на выставке будет представлена часть фотоаппаратов из личной коллекции фотографа.