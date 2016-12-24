В Минске делегация из нашей республики презентовала туристический потенциал Мордовии

Замминистра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марина Жулина презентовала туристический потенциал Мордовии в рамках бизнес-форума «Беларусь — Мордовия».



В форуме также приняли участие Министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко, Председатель Правительства РМ Владимир Сидоров, директор музея им. Эрьзи Людмила Нарбекова, представители мордовской делегации и туроператоров Беларуси.



Марина Жулина отметила, что общий турпоток в Мордовии составляет около 300 тысяч человек в год. Туристический потенциал Мордовии раскрывает национальная идентичность региона, которая заключается в самобытной культуре, языке, обычаях, кухне, народных промыслах. Кроме того, в регионе развивается сельский, промышленный и деловой туризм.



«Мордовия и Беларусь взаимосвязаны не только экономическим потенциалом, но и туристическим возможностями. Необходимо отметить, что в общем турпотоке именно граждане Беларуси занимают второе место среди всех иностранных гостей нашей республики. Сейчас мы делаем еще один шаг навстречу развития отношений в этой сфере. Говорили о вопросах развития делового, спортивного и событийного туризма. Обсудили межрегиональные маршруты с регионами Поволжья. Вопрос включения в них Мордовии сейчас находится в проработке», – отмечает Марина Жулина.



Министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко подвел промежуточные итоги совместной работы: «Свежим новым взглядом мы посмотрели на тот потенциал, те возможности, которые есть у субъектов Российской Федерации, они увидели наш потенциал, наши предприятия. Самое главное, что есть интерес и он взаимный. Я убежден, что расширение двухсторонних отношений скажется плюсом на развитии экономики нашей страны и Российской Федерации. Нам интересен туризм, у наших стран в развитии этого направления существует очень большой резерв».



