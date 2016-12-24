Педагог-психолог социального приюта из Мордовии награждена Почетной грамотой Правительства РФ

В Мордовии наградили производителей лучших товаров
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
8 июня в России работники социальной сферы отмечают свой профессиональный праздник. В этот день председатель Правительства РФ Михаил Мишустин встретился с победителями и призерами Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.⠀
В Мордовии победительницей регионального этапа стала педагог-психолог Наталья Жданкина, которая вот уже более 10 лет трудится в социальном приюте для детей и подростков «Надежда». Специалист работает по методике песочной терапии собственного авторства, помогает детям и семьям, проводит консультации и занятия в «Родительской школе».⠀
Михаил Мишустин вручил Наталье Николаевне Почетную грамоту Правительства РФ.
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В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
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