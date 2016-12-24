В Саранске 9 июня откроется выставка «Василий Воронской. Коллекция»

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9 июня в 16:00 в Главном здании музея им. С.Д. Эрьзи (Коммунистическая, 61) откроется выставка из частного собрания Василия Васильевича Воронского – продолжателя лучших традиций благотворительности и меценатства в России, предпринимателя, коллекционера.
Он — потомок В.П. Ворноскова – создателя знаменитой Абрамцево-Кудринской орнаментальной резьбы по дереву, художественного промысла, сформировавшегося в конце ХIХ века в окрестностях подмосковной усадьбы С. И. Мамонтова – Абрамцево. Изделия В.П. Ворноскова были с успехом представлены на Международной выставке в Париже в 1937 году.
Выставка знакомит зрителя с произведениями художников, относящихся к так называемой неофициальной волне: от нонконформистов-шестидесятников, идейных вдохновителей творческого сопротивления официозу, до поколения современных молодых концептуалистов. В экспозиции представлено более 50 произведений живописи и графики.
Началу формирования коллекции В.В. Воронского послужил интерес к произведениям пионеров «сурового стиля»: Павла Никонова, Игоря Обросова, Виктора Попкова, Николая Андронова. В дальнейшем собрание пополнялось работами молодых художников, для которых он организовывал и спонсировал выездные пленэры в с. Ширяево Самарской области. Коллекция умножалась вследствие закупок произведений живописцев - членов художественных объединений: «Академия Садки» (Оренбург), группа «Кочевье» (Санкт – Петербург), «Круговая порука» (Москва); учеников и последователей Владимира Стерлигова – художников круга «Авангард на Неве».
Коллекция В.В. Воронского включает произведения ярчайших авторов нонконформистского движения: Владимира Немухина, Михаила Шемякина, Вячеслава Калинина, Андрея Гросицкого, Владимира Яковлева - теперь уже классиков «второй волны русского авангарда».
На выставке представлен и ряд других имен, возможно, менее громких, но вносящих яркие акценты в общий массив коллекции Василия Воронского. К сожалению, многих из художников уже нет с нами, но вектор развития современного искусства показывает остроту их идей и актуальность художественных практик.
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