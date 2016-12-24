В Мордовии в перевернувшейся на дороге «десятке» погиб водитель

По информации Госавтоинспекции республики, утром 8 июня в Большеберезниковском районе Мордовии авария на дороге унесла жизнь водителя легковушки

Как сообщается, около 6 часов утра на автодороге Судосево – Пермиси – зона отдыха Большеберезниковского района 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.