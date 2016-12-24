В Саранске вынесли приговор водителю автобуса, сбившего женщину на пешеходном переходе

Пролетарский суд Саранска вынес приговор по уголовному делу водителя автобуса МП «Горэлектротранс». Мужчина осенью прошлого года на своем маршруте сбил женщину на «зебре», причем, автобус двигался уже на красный свет.

В суде было установлено, что в октябре 2021 года водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора по ул. Коваленко в Саранске. В результате под колеса угодила женщина, пересекавшая проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшая получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

По приговору суда работнику «Горэлектротранса» было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 1 год.

Кроме того, суд обязал собственника транспортного средства (МП «Горэлектротранс») выплатить в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.