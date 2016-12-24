В Минске прошли переговоры предпринимателей Белоруссии и Мордовии

8 июня в Минске прошло второе заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Республики Мордовия. Напомним, с 6 по 9 июня делегация Мордовии находится с официальным визитом в Белоруссии.

Участников мероприятия приветствовали Министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко и Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров.

«Со времени первого заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Мордовии прошло меньше года, но за это время многое изменилось: наши страны находятся в условиях беспрецедентных санкций. Изменился подход к импортозамещению, нам необходимо искать точки взаимного дополнения и взаимопомощи. Все сферы деятельности пытаются адаптироваться к новым условиям, я убежден, что Республике Беларусь и Республике Мордовия вместе это сделать будет легче, - сказал Сергей Наливайко. – Очень рад, что визит делегации Мордовии проходит не только в рамках теоретических встреч, и у наших друзей из Российской Федерации есть возможность посетить выставку «Белагро-2022», предприятия, организации, которые вызвали интерес. Это будет очень полезно в условиях поиска деловых партнеров. Уверен, что по итогам мероприятий будут установлены новые эффективные долгосрочные партнерские отношения».

Владимир Сидоров поблагодарил белорусскую сторону за теплый прием и гостеприимство и обозначил основные перспективные направления совместной работы.

«Для нас является большой честью участие в этом значимом мероприятии, цель которого – развитие сотрудничества между Республикой Беларусь и нашим регионом. Беларусь и Мордовия имеют давние дружеские и деловые отношения. По итогам 2021 года Беларусь – один из крупнейших внешнеэкономических партнеров Мордовии по экспорту, который составил более 30 миллионов долларов США. Подчеркну, предприятия нашей республики готовы к увеличению объемов поставляемой продукции», – отметил Владимир Сидоров.

Председатель Правительства нашей республики подчеркнул, что Мордовия также заинтересована в увеличении импорта белорусской продукции.

Отметим, наш регион и Беларусь выстраивают взаимовыгодные отношения в гуманитарной и научной сферах. Владимир Сидоров рассказал о большой работе по развитию туризма, которая проводится в республике и пригласил белорусских коллег посетить гостеприимную Мордовию.

Сегодня также состоялась биржа контактов – переговоры предпринимателей Белоруссии и Мордовии. В состав мордовской делегации вошли представители крупных сельскохозяйственных, перерабатывающих и промышленных предприятий, таких как РМ Рейл, «Хорошее дело», «Мир цветов» и других компаний, которые проявляют большой интерес к развитию кооперационных связей с представителями белорусского бизнеса.