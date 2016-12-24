В Саранске полиция ищет хитроумного покупателя, переклеившего в магазине ценник на приобретаемый товар

Репортер

Как сообщает МВД по РМ, в столице Мордовии неизвестный молодой человек путем подмены ценника совершил хищение электрической зубной щетки из магазина, расположенного в торговом центре по улице Гагарина.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что парень переклеил ценник с более дешевой модели на дорогую и оплатил 1990 рублей за товар стоимостью 2990 рублей.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении данного человека, просьба сообщить по телефонам: 29-77-84, 29-77-88 или 102.

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