В Саранске полиция ищет хитроумного покупателя, переклеившего в магазине ценник на приобретаемый товар

Спорт региона
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Как сообщает МВД по РМ, в столице Мордовии неизвестный молодой человек путем подмены ценника совершил хищение электрической зубной щетки из магазина, расположенного в торговом центре по улице Гагарина.
При просмотре записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что парень переклеил ценник с более дешевой модели на дорогую и оплатил 1990 рублей за товар стоимостью 2990 рублей.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении данного человека, просьба сообщить по телефонам: 29-77-84, 29-77-88 или 102.
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Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»
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