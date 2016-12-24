В России с 8 июня кратно выросли штрафы за сжигание сухой травы

8 июня в России вступил в силу Федеральный закон об увеличении штрафов за сжигание сухой травы и сухостоя. Новый законодательные нормы предусматривают кратное увеличение размеров административных штрафов за нарушения в области пожарной безопасности в среднем для граждан – в десять раз, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – в два раза.

Например, если в настоящее время максимальный административный штраф для граждан за сжигание сухостоя составляет четыре тысячи рублей, то по новому федеральному закону – 15 тысяч рублей. При совершении такого правонарушения в условиях особого противопожарного режима (в Мордовии он действует с 30 апреля) сумма штрафа для гражданина составит до 20 тысяч рублей, а для должностного лица – до 60 тысяч рублей.

Разумеется, в отдельном судебном порядке будет возмещаться ущерб, нанесенный в результате возникшего пожара.