В Мордовии обсудили проведение Всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания

В Саранске прошла рабочая встреча Главы Мордовии с президентом Института отраслевого питания Владимиром Черниговым. Обсуждались решения, принятые 27 мая в ходе заседания рабочей группы по вопросам организации питания школьников при комиссии Государственного Совета РФ по образованию, руководителем которой является Артём Здунов.



Напомним, что основными темами дискуссии рабочей группы стали обеспечение качественного здорового питания в образовательных организациях и проведение капитального ремонта, в частности грамотное планирование инфраструктуры при модернизации школьных пищеблоков.



В этом году из 12 школ Мордовии, участвующих в программе капремонта, пищеблоки обновят в 8 школах. По всей стране пищеблоки будут модернизированы в 60 % школ-участников программы – это почти 1,3 тысячи образовательных учреждений. В ходе встречи также были затронули вопросы реализации президентского проекта по бесплатному горячему питанию для учащихся начальных классов.



Глава республики и Владимир Чернигов обсудили предстоящее проведение в Мордовии II Всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания. Он состоится 18 и 19 августа и станет частью всероссийского проекта «Мир возможностей».



Первый форум, прошедший в 2021 году, оказался очень результативным: в нем очно приняли участие 20 регионов страны, а также было зарегистрировано около 5 тысяч онлайн-подключений. Обсуждение ключевых вопросов, связанных с организацией питания детей, проходило на пленарном заседании, в рамках экспертных сессий и дискуссионных площадок. Ряд инициатив, предложенных на форуме, получил массовую поддержку.



Например, к всероссийской акции «Здоровое питание школьника» присоединилось около 7 тысяч школ из 72 регионов. Мордовия, Тыва и Тамбовская область стали лидерами топ-10 территорий по активности – здесь число школ-участников близко к 100 %.



Глава Мордовии отметил, что в республике постоянно ведется мониторинг ситуации в сфере школьного питания, в том числе в медиа пространстве и соцсетях. В апреле Центр управления регионом РМ провел социологическое исследование удовлетворенности питанием в школах и детских садах среди свыше 2 тысяч человек.



Преобладающее большинство родителей школьников – это 71 %, считают питание здоровым, 66% удовлетворены санитарным состоянием школьной столовой, а 63% отметили, что их детям питание в школе нравится. Участниками опроса также высказывались пожелания, которые позволят улучшить систему школьного питания.



Кроме того, специалистами кафедры «Диетологии и нутрициологии» МГУ им. Огарева совместно с союзом педиатров России в июне будет запущен научный проект по исследованию пищевого статуса детей. Он поможет в усовершенствовании рецептуры блюд и отработке их приготовления, во взаимодействии с сельхозперерабатывающими предприятиями позволит повысить качество продуктов, поставляемых для организации здорового горячего питания школьников.



В ходе встречи Артём Здунов и Владимир Чернигов обсудили также проведение для лидеров всероссийской акции специализированной смены на базе оздоровительных лагерей.