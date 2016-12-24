В Саранске будут судить 33-летнего «полового рецидивиста»

Следственный комитет по РМ завершил расследование по уголовному делу 33-летнего Михаила Новоженина, обвиняемого в половых контактах и сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками.

По данным следствия, в августе 2021 года в квартире жилого дома по улице Полежаева мужчина вступил в сексуальную связь со знакомой девочкой, которой не исполнилось и 14-и лет. Еще один эпизод половых отношений с той же школьницей относится к февралю этого года – все происходило уже в квартире жилого дома по улице Щорса.

Более того, следствие выяснило, что в этой же квартире Новоженин совершил сексуальное нападение на другую малолетнюю жертву. Применяя насилие в отношении еще одной знакомой девочки, он совершил ее изнасилование, а также иные действия сексуального характера.

Как выяснится при расследовании, с юными жительницами республики фигурант уголовного дела знакомился через социальные сети. В 2017 году мужчина уже был судим за преступления против половой неприкосновенности (тогда он получил 3 года 6 месяцев лишения свободы).

18 февраля этого года Новоженин был задержан и в ходе допроса вину не признал, а от дачи показаний отказался. До начала судебного процесса его поместили в СИЗО. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.