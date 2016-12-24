Глава Мордовии поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

Дезинфекция и масочный режим
В Мордовии сохраняются ограничительные меры при контроле за распространением коронавирусной инфекции
Уважаемые работники социальной сферы!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём социального работника!
Вы выбрали одну из самых гуманных, ответственных и благородных профессий. Ваше неравнодушие, милосердное служение людям, которые нуждаются в помощи и поддержке, вызывает глубочайшее уважение и признание.
Нередко бывает так, что социальные работники, волонтёры становятся самыми близкими людьми, а иногда – заменяют семью. И всегда стараются помочь не только словом, но и делом. Низкий поклон вам за это!
В республике благодаря поддержке федерального центра реализуются масштабные проекты в социальной сфере, выстроена эффективная система оказания мер адресной поддержки. Мы и дальше будем вести работу по всесторонней помощи социально незащищенным слоям населения.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и дальнейшей успешной работы!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии сохраняются ограничительные меры при контроле за распространением коронавирусной инфекции
Мордовские предприятия АПК держат высокие объемы производства
Глава Мордовии подарил многодетной семьей Бябиных из Ромоданова автомобиль
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
Встреча состоялась в Международный день защиты детей
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул