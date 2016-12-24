Глава Мордовии поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

Уважаемые работники социальной сферы!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём социального работника!

Вы выбрали одну из самых гуманных, ответственных и благородных профессий. Ваше неравнодушие, милосердное служение людям, которые нуждаются в помощи и поддержке, вызывает глубочайшее уважение и признание.

Нередко бывает так, что социальные работники, волонтёры становятся самыми близкими людьми, а иногда – заменяют семью. И всегда стараются помочь не только словом, но и делом. Низкий поклон вам за это!

В республике благодаря поддержке федерального центра реализуются масштабные проекты в социальной сфере, выстроена эффективная система оказания мер адресной поддержки. Мы и дальше будем вести работу по всесторонней помощи социально незащищенным слоям населения.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и дальнейшей успешной работы!

Глава Республики Мордовия А. Здунов