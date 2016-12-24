Мордовские студенты будут проходить стажировку и производственную практику на белорусских предприятиях

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В Минске делегация Мордовии посетила Международную специализированную выставку «Белагро-2022». В ходе ее работы была достигнута договоренность о том, что на базе института механики и энергетики Мордовского университета появятся два новых учебных класса, а ученые института физики и химии вуза совместно с Институтом физики им. Б.И. Степанова начнут совместные исследования.
МГУ им. Н.П. Огарева будет сотрудничать с Минским тракторным заводом и «Гомсельмашем» при создании рабочих классов для подготовки специалистов в области эксплуатации, обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники.
«В ближайшее время на оба предприятия будут направлены для прохождения стажировки и производственной практики студенты нашего университета. Совместно с Минским тракторным заводом было решено вести работу с научным центром данного завода в части исследовательских проектов по продлению ресурса работы различных узлов, механизмов и агрегатов крупной сельскохозяйственной техники», – сообщил и.о. ректора Мордовского университета Дмитрий Глушко
Также МГУ им. Н.П. Огарева подписал соглашение с Институтом физики им. Б.И. Степанова Национальной академии Беларуси. В рамках соглашения вузы начнут совместную работу в сфере разработки материалов и технологий фотоники нового поколения. Это направление является одним из приоритетных в научной деятельности Мордовского университета. Ученые вузов проведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере оптического материаловедения, волоконной оптики, лазерной физики.
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В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
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