Перед саранским судом предстанет подпольный оружейный «мастер»

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В Саранске переданы в суд материалы уголовного дела в отношении работника одного из оружейных магазинов мордовской столицы, причастного к незаконному изготовлению оружия.
Сотрудники УФСБ по РМ совместно с оперативниками регионального МВД вывели подпольного «мастера» на чистую воду весной этого года. Как выяснилось в ходе расследования, мужчина на системной основе занимался незаконной переделкой пневматического оружия для усиления его поражающих свойств.
В ходе обыска по месту жительства и на работе у фигуранта дела изъяты инструменты и составные части пневматического оружия (пружины, курки, манжеты и т.д.). Иными словами, была пересечена деятельность тайной мастерской по переделке и модернизации оружия.
На основании переданных УФСБ материалов в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление пневматического оружия с дульной энергией 7,5 Дж).
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Ленинский суд Саранска для рассмотрения по существу.
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