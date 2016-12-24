В музее Эрьзи 9 июня начнет работу выставка «Черный алмаз Мордовии»

9 июня в 12:00 в МРМИИ им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) открывается выставка, посвящённая уникальному ископаемому природному материалу – морёному дубу. В качестве организатора этого художественно-информационного проекта выступила компания ООО «Ростр», представившая свой творческий взгляд на редкий ископаемый материал.

Среди редких и ценных древесных материалов морёный или черный дуб занимает особое место: царский, королевский материал, материал-легенда. Текущие реки со временем размывали берега и меняли своё русло. Могучие дубы прибрежных дубрав оказывались под водой. Там, в речных глубинах, в долгом процессе естественной минерализации, природа создавала качественно новый продукт – морёный дуб. Длительность этого природного процесса исчисляется тысячелетиями, и библейский возраст ископаемых дубов внушает уважение.

В глубокую древность уходит своими корнями многовековая традиция использования человеком морёного дуба. Этому свидетельствуют большое количество исторических справок, упоминаний, а также сохранившиеся интерьеры и предметы искусства. Морёный дуб есть в Московском Кремле, в изысканной дворцовой мебели и паркетах Эрмитажа, в дубовой столовой Дворца Юсуповых, в старинных ларцах, шкатулках и инкрустациях. Использовался морёный дуб во внутренней интерьерной отделке фрегата «Паллада» - императорского корабля и гордости русского флота.

За последнее столетие на долю уникального материала выпало немало невзгод и испытаний. Его последние промышленные разработки в России датируются началом 1950-х годов, в то время была закрыта и Саранская Республиканская Контора по добыче морёного дуба. Так случилось, что, несмотря на многовековой опыт использования ископаемой древесины, морёный дуб оказался «вычеркнут из списка» на 70 лет и люди почти забыли об этом промысле. Из редкого, но все-таки реального материала морёный дуб превратился в миф, в легенду - о нем многие слышали, но мало кто видел.

Как подчеркивает директор ООО «Ростр» Николай Козин, следует помнить и знать об этом уникальном наследии. С целью рассказать о нем и представлена объединённая экспозиция предметов декоративно-прикладного искусства, изготовленных из морёного дуба. Она наполнена историческими, документальными и познавательными материалами – достоверными сведениями об уникальном материале.

Могучая сила природы, волшебство её материальных и энергетических превращений, сокрытые на дне реки великие тайны природных процессов на протяжении тысячелетий рождают уникальный материал – морёный дуб. Использование его стало гениальным открытием человека; он научил людей силе и разуму, красоте и любви, неся в себе несокрушимую энергию мироздания.