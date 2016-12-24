Студентка Мордовского педуниверситета заняла 3 место в открытом вузовском чемпионате «Молодые профессионалы»

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Студентка третьего курса естественно-технологического факультета Мордовского педуниверситета Юлия Байчурина заняла 3 место в открытом вузовском чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Преподавание технологии», который проходил в Московском городском педагогическом университете.
Конкурсное задание чемпионата, который проводился в Московском городском педагогическом университете, представляло собой серию из 4 модулей. Модули, в свою очередь, подразделялись на задания. В общей сложности, конкурсантам необходимо было выполнить 7 заданий.
Чтобы пройти достойно все испытания участник должен обладать отличной подготовкой в технической, естественнонаучной и гуманитарной предметных областях, владеть основами предпринимательства и управления проектами, владеть современными образовательными технологиями и методиками.
Со всеми этими заданиями Юлия Байчурина справилась успешно.
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