Студентка Мордовского педуниверситета заняла 3 место в открытом вузовском чемпионате «Молодые профессионалы»

Студентка третьего курса естественно-технологического факультета Мордовского педуниверситета Юлия Байчурина заняла 3 место в открытом вузовском чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Преподавание технологии», который проходил в Московском городском педагогическом университете.

Конкурсное задание чемпионата, который проводился в Московском городском педагогическом университете, представляло собой серию из 4 модулей. Модули, в свою очередь, подразделялись на задания. В общей сложности, конкурсантам необходимо было выполнить 7 заданий.

Чтобы пройти достойно все испытания участник должен обладать отличной подготовкой в технической, естественнонаучной и гуманитарной предметных областях, владеть основами предпринимательства и управления проектами, владеть современными образовательными технологиями и методиками.

Со всеми этими заданиями Юлия Байчурина справилась успешно.