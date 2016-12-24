В саранском пруду «Лесное озеро» утонул молодой парень

Как сообщает МЧС по РМ, 6 июня 2022 года в 18 часов 06 минут на телефон экстренных вызовов «Службы 112» поступила информация о том, что на пруду «Лесное озеро» пропал молодой человек 2002 года рождения. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.

По предварительным данным, парень отдыхал в компании друзей и решил искупаться. Через некоторое время он исчез из поля зрения приятелей.

7 июня 2022 года в 10 часов 30 минут тело было извлечено из озера. Подробные обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте трагедии работает следователь СК по РМ.

В МЧС по РМ напоминают, что в большинстве случаев трагедии происходят во время распития спиртных напитков, заплыве в нетрезвом состоянии, купания в несанкционированных местах.