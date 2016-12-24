В рамках «Петербургских дней» в Саранске пройдет концерт духовной музыки

Артём Здунов встретился с многодетными семьями
Встреча состоялась в Международный день защиты детей
10 июня в 16 часов у Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова состоится концерт Русского хора Санкт-Петербургского государственного института культура.
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Встреча состоялась в Международный день защиты детей
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