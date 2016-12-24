На территории усадьбы Ушакова криминальные визитеры вырвали символические яблони

В Мордовии неизвестные моральные уроды разорили яблоневый сад на территории усадьбы Феодора Ушакова, расположенной в деревне Алексеевка Темниковского района. Полиция возбудило уголовное дело по факту кражи 39 саженцев.

Саженцы были приобретены за счет средств Фонда Президентских грантов и высажены в прошлом году. Деревья символизировали победы российского флота под командованием адмирала: 43 выигранных морских сражения и 43 саженца яблони.

31 мая в полицию поступило сообщение о разорении яблоневого сада. В ходе выезда на место происшествия было установлено, что в ночное время неизвестные с корнем вырвали 39 яблонь. Предварительная сумма ущерба составляет 12 тысяч рублей.

В настоящий момент проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются личности злоумышленников.