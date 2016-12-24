В Мордовию из служебной командировки вернулся сводный отряд полиции

5 июня из служебной командировки вернулся сводный отряд полиции республиканского МВД. Шесть месяцев сотрудники правоохранительных органов несли боевое дежурство в Северо-Кавказском регионе.



Сотрудников встречали почетные гости, руководители ведомства, коллеги, представители ветеранского корпуса и духовенства, родственники и друзья. От Главы Мордовии Артёма Здунова сводный отряд полиции приветствовал Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин.



Во встрече также принял участие Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров.



«Ваше присутствие в регионах Северного Кавказа очень важно для России, для стабильной оперативной обстановки. За время командировки вы достигли конкретных результатов. Вы заслужили высокую оценку деятельности от руководства органов местного самоуправления, взаимодействующих правоохранительных органов, МВД России по Республике Дагестан и жителей региона. Знайте – мы гордимся каждым из вас!» – подчеркнул Владимир Сидоров.



Проявившие себя сотрудники были отмечены высокими наградами.