В Мордовии пожилой водитель «Лады Гранты» погиб в ДТП с микроавтобусом

Репортер

В минувшее воскресенье дорожная авария в Атяшевском районе Мордовии унесла жизнь пожилого водителя. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Около семи часов вечера на автодороге Атяшево-Козловка 68-летний мужчина за рулем автомашины «Лада Гранта» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Форд Транзит».

В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Управлявший микроавтобусом мужчина за рулем находился трезвым, кровь погибшего отправлена на исследование.

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