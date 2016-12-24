В Мордовии пожилой водитель «Лады Гранты» погиб в ДТП с микроавтобусом

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В минувшее воскресенье дорожная авария в Атяшевском районе Мордовии унесла жизнь пожилого водителя. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
Около семи часов вечера на автодороге Атяшево-Козловка 68-летний мужчина за рулем автомашины «Лада Гранта» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Форд Транзит».
В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Управлявший микроавтобусом мужчина за рулем находился трезвым, кровь погибшего отправлена на исследование.
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В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
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