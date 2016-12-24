Мордовский суд отправил на зону «осетрового бизнесмена»

В Саранске суд вынес приговор 54-летнему руководителю «осетровой» фирмы «Аквасар» Валерию Циркину. Известного в республике предпринимателя, возглавлявшего федерацию бильярда в Мордовии, судили за махинации на 7 миллионов рублей.

Как установило следствие, в 2018 году директор ООО «Аквасар» заключил договор с Корпорацией развития РМ на строительство технологической линии по выращиванию рыбы осетровых пород. Валерий Циркин к тому времени уже имел славу мордовского «первопроходца» в осетровом бизнесе. При развитии своего дела он получал поддержку от республиканских властей, а продукция его фирмы даже выставлялась от Мордовии на Всероссийской выставке «Золотая осень-2017».

Тогда на представленной экспозиции премьер Дмитрий Медведев обратил особое внимание на осетровую икру, произведенную в мордовском рыбоводческом хозяйстве. Глава Мордовии Владимир Волков пояснил, что предприятие для развития перспективного производства получает грантовую поддержку от республики.

Но как выяснили оперативники УФСБ по РМ, отнюдь не все гранты были потрачены предпринимателем по целевому назначению. В ходе следствия выяснилось, что Циркин преднамеренно не исполнил договорные обязательства, заключенные с Корпорацией развития РМ на строительство технологической линии. В результате, свыше 3,7 млн. рублей были потрачены на другие цели.

Кроме того, в ноябре 2019 года Циркин обратился к состоятельному знакомому с просьбой дать в долг 3,4 млн. рублей на развитие бизнеса. Этот «частный кредит» был оформлен под 40% годовых! Но когда пришло время возвращать деньги, директор «Аквасара» стал увиливать от расчета, говорил о финансовых трудностях и все время переносил срок выплаты. В конечном итоге у кредитора лопнуло терпение и он пошел в полицию.

Как указывается в информации прокуратуры РМ, Циркин заведомо не намеревался и не имел возможности выполнить «кредитные» обязательства. После заключения договора займа и получения денег он просто потратил их на свои нужды.

В суде Валерий Циркин вину в совершении преступлений признал частично. Гособвинитель просил назначить ему наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Но Циркин получил по приговору почти вдвое меньше – ему дали 3 года 10 месяцев колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму более 7 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.