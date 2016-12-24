В Мордовии будут судить икорного мошенника

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43-летний житель Нижегородской области предстанет в Мордовии перед судом за мошенничество при продаже красной икры. Он «кинул» предпринимателя из Берсеневки на 45 тысяч рублей.
В декабре прошлого года в дежурную полиции за помощью обратился 48-летний индивидуальный предприниматель из Лямбирского района. На популярном интернет-сервисе он нашел объявлении о продаже красной икры по заманчивой стоимости. Территориально продавец якобы был из Камчатского края.
Житель Мордовии заказал у него 15 килограммов деликатеса, перечислил 45 тысяч рублей за товар и 2,5 тысячи за доставку икры авиатранспортом. Как только продавец получил деньги, контакт с ним был полностью утрачен – он не отзывался ни на какие сообщения. Обманутый предприниматель пошел в полицию.
Полицейские разыскали жулика, им оказался житель Нижегородской области. Его доставили в Мордовию и в ходе дознания установили причастность к аналогичному преступлению, совершенному на территории соседнего региона.
Свою вину мужчина признал полностью и возместил причиненный ущерб. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.
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