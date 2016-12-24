В Саранске врач-эндоскопист поплатился за халтурное лечение

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Пролетарский районный суд Саранска вынес приговор по уголовному делу 61-летнего врача-эндоскописта, обвиняемого в совершении причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Следствие установило, что врач-эндоскопист одного из медицинских центров республики 2 июля 2020 года при проведении 81-летней пациентке медицинской манипуляции (колоноскопии), нарушил технику ее осуществления, что привело к ухудшению состояния пожилой женщины.
В связи с развитием для потерпевшей неблагоприятных последствий она была госпитализирована в Республиканскую центральную клиническую больницу. 3 июля 2020 года, несмотря на оказанную медицинскую помощь и лечение, потерпевшая скончалась в палате реанимации.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал.
Тем не менее, приговором суда врач был признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 1 год 6 месяцев
Приговор не вступил в законную силу.
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