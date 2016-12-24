В Мордовии двое водителей протаранили на машинах световые опоры

По информации ГИБДД, в республике за минувшие сутки двое не слишком умелых водителей протаранили на своих легковушках световые опоры.

Ранним утром в Рузаевском районе на автодороге Саранск – Рузаевка 46-летний водитель автомашины «ДАТСУН ОН-ДО», по предварительным данным, не обеспечил постоянного контроля над скоростью транспортного средства, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП 14-летняя и 41-летняя пассажиры авто с различными травмами угодили в Рузаевскую ЦРБ. Водитель был трезв.

А в Кадошкинском районе 21-летний парень за рулем отечественной «девятки» на автодороге Рузаевка – Ковылкино – Торбеево потерял контроль над транспортным средством на регулируемом перекрестке. Итогом был наезд на световую опору. В результате ДТП молодого человека с различными травмами доставили в Ковылкинскую ЦРБ, откуда после оказания медицинской помощи он отправился домой. Юноша также находился за рулем в трезвом состоянии.