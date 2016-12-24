В Мордовии 29-летняя мать пятерых детей украла золото, чтобы закупиться спиртным

Артём Здунов встретился с многодетными семьями
Встреча состоялась в Международный день защиты детей
В Мордовии полицейские вывели на чистую воду 29-летнюю воровку, имеющую на иждивении пятерых малолетних детей. Эта особа подозревается в краже золотых украшений у родной матери, которые она «конвертировала» в спиртное.
Как выяснилось в ходе расследования, в конце мая девушка приехала из Ромоданово, где она в настоящий момент проживает, к матери в Ичалки. Требовалось забрать из дома кое-какую одежду.
Дочь прекрасно знала, где родительница хранит свои золотые украшения. Забрав пару золотых сережек, вместе с подругой она пошла в ювелирный магазин и сдала их на лом за 5 тысяч рублей. Сделку оформляли по паспорту приятельницы, чтобы замести следы хищения. Вырученные деньги воровка потратила на покупку спиртных напитков.
О краже золота мать узнала от сотрудников полиции, которые инициативно выявили преступление в ходе оперативных мероприятий. Так сообщает МВД по РМ. Не исключено, что родительница просто не стала заявлять о криминальной «выходке» дочери, жалея своих внуков.
В настоящий момент в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Поделиться в соц. сетях:
Встреча состоялась в Международный день защиты детей
Мордовские предприятия АПК держат высокие объемы производства
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
Глава Мордовии подарил многодетной семьей Бябиных из Ромоданова автомобиль
В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»
Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась