В Мордовии 29-летняя мать пятерых детей украла золото, чтобы закупиться спиртным

В Мордовии полицейские вывели на чистую воду 29-летнюю воровку, имеющую на иждивении пятерых малолетних детей. Эта особа подозревается в краже золотых украшений у родной матери, которые она «конвертировала» в спиртное.

Как выяснилось в ходе расследования, в конце мая девушка приехала из Ромоданово, где она в настоящий момент проживает, к матери в Ичалки. Требовалось забрать из дома кое-какую одежду.

Дочь прекрасно знала, где родительница хранит свои золотые украшения. Забрав пару золотых сережек, вместе с подругой она пошла в ювелирный магазин и сдала их на лом за 5 тысяч рублей. Сделку оформляли по паспорту приятельницы, чтобы замести следы хищения. Вырученные деньги воровка потратила на покупку спиртных напитков.

О краже золота мать узнала от сотрудников полиции, которые инициативно выявили преступление в ходе оперативных мероприятий. Так сообщает МВД по РМ. Не исключено, что родительница просто не стала заявлять о криминальной «выходке» дочери, жалея своих внуков.

В настоящий момент в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.