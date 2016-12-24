В Мордовии пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения

Об этом сообщает Госавтоинспекция республики. За 4 месяца этого года на территории Мордовии зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в которых 4 человека погибли и 17 получили различные травмы. В целях профилактики ДТП с участием нетрезвых водителей 4 июня в Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции будет организовано оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением, притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное подобное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан проявлять активную гражданскую позицию, не оставаться равнодушными к подобным фактам нарушений ПДД и своевременно сообщать информацию о водителях, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения по телефонам дежурной части ГИБДД: 24-64-09, 38-57-27 или 02.