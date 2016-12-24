Сводный отряд полиции Мордовии отправился в служебную командировку на Северный Кавказ

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В МВД по Республике Мордовия состоялись проводы в служебную командировку в Северо-Кавказский регион сводного отряда полиции. Бойцы сменят коллег, которые в настоящий момент обеспечивают охрану общественного порядка в Дербентском районе Республики Дагестан.
«Впереди шесть месяцев командировки. Заступая на боевое дежурство, вы должны чувствовать себя единой и сплоченной командой. Максимальная собранность и самообладание помогут вам справиться со всеми трудностями и найти выход из любых сложных ситуаций», – напутствовал бойцов врио Министра внутренних дел по РМ Олег Шилов. Он поблагодарил родных и близких сотрудников сводного отряда за то, что они находят силы не только выдержать все жизненные трудности, но и постоянно поддерживать их и разделять все тяготы нелегкой полицейской службы.
В мероприятии приняли участие Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, руководство, личный состав и ветераны республиканского МВД, представители общественности и духовенства, родные и близкие стражей порядка.
По традиции перед отправлением на службу сотрудников благословил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, член Общественного совета при МВД, и Няиль Сабитов, имам-хатыйб Централизованного духовного управления мусульман Республики Мордовия .
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