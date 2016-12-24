В Саранске будут судить «гаражных бомбил»

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В столице Мордовии в суд ушло уголовное дело «гаражных бомбил», разорявших автомобильные «пристанища» в столице Мордовии. В результате криминальных визитов жители города теряли технику и складированные в гаражах вещи.
Как было установлено в ходе расследования, вышедшие после отсидки на волю парни выбирали строения с навесными замками и ломом срывали запорные устройства. Из гаражей они забирали перфораторы, шлифовальные машинки, домкраты, компрессоры и другие инструменты, а также колеса, шины, велосипеды и т.п. Кроме того, злоумышленники совершили хищение денежных средств и другого имущества из нескольких автомобилей, просто разбивая боковые стекла.
Добытое добро они складировали в гараже одного из обвиняемых, а в последующем продавали знакомым или сдавали в комиссионные магазины. Всего от действий «бомбил» пострадали 14 человек. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 400 тысяч рублей.
В октябре 2021 года оперативники Управления уголовного розыска МВД по РМ обезвредили этих деятелей. Задержанные 23-х и 31-летний жители Мордовии ранее были судимы за совершение краж и незаконный оборот наркотиков. Им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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