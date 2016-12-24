В Мордовии у должника по алиментам изъят автомобиль Mitsubishi Lancer

В рамках Всероссийской акции «Судебные приставы – детям», в Международный день защиты детей, сотрудники УФССП России по Республике Мордовия совместно с Госавтоинспекцией региона провели рейд «Дорожный пристав». В ходе мероприятия у гражданина, задолжавшего более 100 тыс.руб. по алиментным платежам, изъят автомобиль.

По решению суда мужчина должен ежемесячно перечислять твердую денежную сумму в размере около 20000 рублей на содержание ребенка и бывшей супруги. Свою обязанность по содержанию несовершеннолетнего горе-отец не исполнял. Он постоянно менял место работы, на связь с судебными приставами не выходил. Сотрудник ведомства установил последнее официальное место работы должника и направил в организацию постановление об удержании денежных средств. Но удержанные с заработной платы суммы были значительно ниже суммы, подлежащей выплате по решению суда, в результате чего долг гражданина только увеличивался.

В рамках исполнительного производства было установлено, что в собственности у должника имеется легковой автомобиль марки Mitsubishi Lancer. Это транспортное средство было остановлено в рамках рейда «Дорожный пристав», проводимого 1 июня. Судебными приставами автомобиль был изъят и помещен на спецстоянку. Владелец был предупрежден, что у него есть 10 дней для погашения задолженности в полном объеме, в противном случае иномарку передадут на реализацию.

Так же в рамках рейдового мероприятия была арестована вазовская «десятка». В отношении её владельца в службе судебных приставов возбуждено 15 исполнительных производств на общую сумму 17000 рублей. За мужчиной числятся долги по налогам, штрафам ГИБДД и коммунальным платежам. Арест также был наложен на ПАЗ, чей владелец своевременно не оплатил налоговую задолженность в размере 12 тысяч рублей. Еще один автомобилист, владелец «четырнадцатой», поспешил оплатить свой долг за жилищно-коммунальные услуги в размере 27 тысяч рублей прямо на месте, чтобы сохранить за собой свой транспорт.