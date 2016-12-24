В Мордовии приостановили действие масочного режима и определились с датой выпускных вечеров

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Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
2 июня на заседании оперштаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции принято решение приостановить в Мордовии действие обязательного масочного режима.
Как доложила вице-премьер Галина Лотванова, эпидситуация в республике оценивается как благополучная и контролируемая. За последние сутки зарегистрировано 19 случаев заражения, в стационарах находятся 160 человек.
При этом было подчеркнуто, что ковид не ушел, поэтому наряду с приостановкой обязательного масочного режима гражданам рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания в общественном транспорте и в местах большого скопления людей. Предприятиям общепита рекомендуется оставить ношение защитных масок сотрудниками, обслуживающими клиентов.
Перед главными врачами лечебных учреждений и главами муниципальных районов поставлена задача продолжать вакцинацию и ревакцинацию, особенно пристальное внимание следует обратить на возрастную категорию 60 лет и старше. Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул, что важно использовать эту возможность для поддержания коллективного иммунитета и продолжать беречься, соблюдая все противоэпидемические меры.
Также на оперштабе принято решение о проведении в республике выпускных вечеров – они состоятся 25 июня.
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Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
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