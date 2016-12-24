В Мордовии главбух сельхозпредприятия «купила» 7 тонн сахара у мошенников

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В дежурную часть отдела полиции по Зубово-Полянскому району обратилась 55-летняя главбух предприятия с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Об этом сообщает МВД по РМ.
Главный бухгалтер предприятия, которое занимается разведением крупного рогатого скота, решила приобрести для нужд организации крупную партию сахара. Женщина нашла в интернете объявление, где необходимый товар предлагался по сравнительно низкой цене. Она связалась с продавцом и заключила договор, по которому за поставку 7 тонн сахара следовало заплатить 354 тысячи рублей.
Денежные средства сельчанка перевела на указанный в договоре счет. Продавец заверил ее, что груз доставят на следующий день. Однако в назначенный срок никто ничего на предприятие не привез.
Тогда бухгалтер связалась с водителем грузовика и поинтересовалась, где товар. Собеседник ответил, что весь сахар он продал другой организации и заблокировал номер потерпевшей. Женщина немедленно обратилась за помощью в правоохранительные органы.
В настоящее время по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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