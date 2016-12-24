Житель Мордовии в суде ответит за «неудачную» взятку сотруднику Следственного комитета

Оперативниками УФСБ по РМ пресечена противоправная деятельность 33-летнего жителя региона, обвиняемого в покушении на дачу взятки в крупном размере сотруднику следственных органов.

Установлено, что в августе 2021 года мужчина попытался передать сотруднику Следственного комитета по РМ 300 тысяч рублей за решение вопроса об изменении меры пресечения своему знакомому – индивидуальному предпринимателю. Тот проходил подозреваемым по делу о хищении федеральных денежных средств в особо крупном размере и находился в СИЗО. За 300 тысяч его планировалось перевести на более мягкие условия - например, под домашний арест.

Но преступление не было доведено до конца, так как сотрудник СК от взятки отказался, а «проситель» с пачкой банкнот был задержан сотрудниками УФСБ. На него было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере.

В ходе следствия обвиняемый вину полностью признал. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.