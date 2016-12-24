В Саранске полиция ищет 40-летнюю особу, «нагревшую» салон сотовой связи

Полицией в Саранске устанавливается личность неизвестной дамочки, незаконно завладевшей деньгами и гаджетами в салоне сотовой связи.

Как сообщает МВД по РМ, в полицию от менеджера салона сотовой связи, расположенного по улице Пролетарской, поступило сообщение о криминальной «выходке» одной из покупательниц.

В ходе выезда на место происшествия выяснилось, что днем неизвестная женщина, приобретая внешнее зарядное устройство и наушники (общей стоимостью 2770 рублей), положила на витрину за монитор продавца денежные средства в сумме 5 тысяч рублей.

Кассир попросил ее найти еще несколько сотен рублей, чтобы было проще выдать сдачу. Покупательница согласилась и передала мелкие купюры, после чего незаметно забрала свою 5 тысячную банкноту. Вместе с «дармовыми» покупками и сдачей с «возвращенной» банкноты женщина покинула салон сотовой связи.

Приметы разыскиваемой: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см., волосы русые. Была одета в розовую кофту и светлые брюки.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 29-90-02, 102 или 8-906-169-66-64.