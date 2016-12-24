В Саранске в августе состоится Спортивный фестиваль сельских семей

Об этом сообщила депутат Государственной Думы РФ от Мордовии Юлия Оглоблина. Планируется, что Фестиваль будет проходить в регионе с 18 по 21 августа этого года.



«Об организации федерального форума в Мордовии говорили с замминистра спорта РФ Одесом Хасаевичем Байсултановым. С его поддержкой нам удалось включить форум в Единый календарный план спортивных мероприятий. Также сейчас вместе дорабатываем федеральный проект «Спорт на селе». Благодарю Одеса Хасаевича за такой спортивный интерес к развитию сельских территорий! Ждем его на нашем фестивале в Саранске!»



Уже сейчас можно подать заявку на участие в проекте «Спорт на селе». По итогам конкурса эксперты определят лучшие команды, которые получат:

- Возможность повысить квалификацию своих инструкторов-методистов и руководителей спортивных организаций

- Необходимый спортивный инвентарь, оборудование и сувенирную продукцию

- Доступ ко всем учебно-методическим материалам проекта в электронном виде.



Заявки принимает Российский союз сельской молодежи до 20 июня. Подробности - на сайте РССМ https://rssm.su/projects/razvitie-selskikh-territoriy