В Саранске пропавшая 29-летняя девушка найдена мертвой

Утром 2 июня поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и МВД по РМ объявили в розыск пропавшую Наталью Рузанкину, 1993 года рождения.

Как сообщалось, 1 июня около 11:30 она ушла из дома по пр. 70-летия Октября, и ее местонахождение было неизвестно. Об этом в полицию заявили родственники девушки

Исчезнувшая была в кофте с замком светло-сиреневого цвета, брюках коричневого цвета, кроссовках серого цвета.

В ходе проводимых мероприятий полицейские опрашивали друзей и знакомых разыскиваемой, отрабатывался ее возможный маршрут передвижения. В поисковых мероприятиях принимали участие волонтеры.

Как сообщает МВД по РМ, 2 июня около 12.00 тело погибшей без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в Ичалковском районе.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.