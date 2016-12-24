В Саранске пропавшая 29-летняя девушка найдена мертвой

Репортер

Утром 2 июня поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и МВД по РМ объявили в розыск пропавшую Наталью Рузанкину, 1993 года рождения.

Как сообщалось, 1 июня около 11:30 она ушла из дома по пр. 70-летия Октября, и ее местонахождение было неизвестно. Об этом в полицию заявили родственники девушки

Исчезнувшая была в кофте с замком светло-сиреневого цвета, брюках коричневого цвета, кроссовках серого цвета.  

В ходе проводимых мероприятий полицейские опрашивали друзей и знакомых разыскиваемой, отрабатывался ее возможный маршрут передвижения. В поисковых мероприятиях принимали участие волонтеры.

Как сообщает МВД по РМ, 2 июня около 12.00 тело погибшей без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в Ичалковском районе.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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