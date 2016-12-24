В Мордовии 55-летний водитель погиб при столкновении авто со строительным щебнем

Репортер

В Большеберезниковском районе Мордовии 55-летний водитель отечественной «Лады Калина» погиб на сельской дороге. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

В 11 часов 40 минут на дороге в селе Паракино 55-летний мужчина за рулем автомашины «Лада Калина», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и «влетел» в насыпь строительного щебня с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. По факту смертельной аварии назначены экспертизы.

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