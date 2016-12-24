Саранская семья пыталась сохранить в тайне кровопролитный инцидент

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Конфликт в саранской семье между уже немолодыми супругами получил уголовную развязку. Женщина сначала ударила супруга ножом в грудь, а потом бросилась его перевязывать. Лишь ухудшение состояния «порезанного» бедолаги вывело этот инцидент в публичную плоскость.
О случившемся полицейские узнали от медиков. В больницу из дома по улице Воинова с проникающей колото-резаной раной грудной клетки поступил 59-летний мужчина. Правоохранители выяснили, что так печально закончился его конфликт с 55-летней супругой. В пылу ссоры женщина схватила нож и ударила им в грудь «семейного оппонента». Причина размолвки была несущественной, очевидно, сказалось выпитое парочкой спиртное.
Женщина сразу же перебинтовала мужа, но ему становилось все хуже. Пришлось вызвать скорую помощь. После оказания квалифицированной медицинской помощи потерпевший от госпитализации отказался и вернулся домой к жене. Мужчина явно пытался уберечь от уголовного преследования свою благоверную, но информация все равно поступила к стражам правопорядка.
На допросе задержанная жительница Саранска вину признала и была выпущена под подписку о невыезде. Теперь ей придется держать ответ по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью/
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