В Мордовии полицейские исполнили мечту 4-х летней девочки

Накануне Международного дня защиты детей на имя Министра внутренних дел по РМ поступило обращение мамы 4-летней Татьяны Миркискиной. В письме жительница Саранска рассказала о заветной мечте своей дочери. Уже в столь юном возрасте Таня мечтает стать полицейским и ловить преступников.

Сотрудники отдела информации и общественных связей совместно с Госавтоинспекцией и Экспертно-криминалистическим центром МВД по РМ помогли малышке сделать первый шаг к воплощению мечты. Вместе с мамой на патрульном автомобиле дорожных полицейских девочка совершила путешествие до здания Министерства. В пути она получила возможность включить проблесковые маячки и по рации предупредить жителей Саранска о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

В дежурной части маленькой гостье показали, куда поступают звонки от людей, которым нужна помощь полицейских. Кроме того, правоохранители объяснили, как следственно-оперативная группа выезжает на место происшествия и расследует преступления.

Экскурсия продолжилась знакомством с работой экспертов. Таня научилась снимать отпечатки пальцев, как настоящий криминалист, а также узнала, что находится в криминалистическом чемодане. Сотрудники центра продемонстрировали девочке аппарат, позволяющий определить подлинность денежных купюр. Юная «сотрудница» не упустила шанса проверить пару банкнот в ультрафиолетовом свете.

Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали Тане, как происходит перевоспитание трудных детей и подростков. День исполнения желаний завершился для нее посещением торжественного мероприятия, посвященного Дню создания подразделений по делам несовершеннолетних. Специально для полицейских девочка подготовила и рассказала трогательное стихотворение. В ответ она услышала бурные аплодисменты, а также получила сувениры и сладкие подарки.

«Мы очень благодарны руководству и сотрудникам МВД по Республике Мордовия за предоставленную возможность. Это мероприятие подарило Танечке не только незабываемые эмоции и впечатления, но и уверенность в том, что заветные мечты всегда сбываются», - выразила признательность полицейским мама девочки.