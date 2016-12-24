Житель Саранска попался на масштабной торговле контрафактным спиртным и табаком

В Саранске полицейскими пресечена преступная деятельность подпольного барыги, торговавшего «левой» табачной и алкогольной продукцией в особо крупном размере. Об этом сообщает МВД по РМ.

Как установили оперативники, летом 2021 года 40-летний житель Мордовии приобрел в Нижегородской области немаркированные табачные изделия и алкогольную продукцию без акцизных марок. Ходовой товар он привез в Саранск и складировал на территории двух арендованных гаражей, расположенных в Ленинском районе.

В последующем часть товаров он пустил на реализацию через придорожные кафе, договариваясь с их владельцами, но не обижал и частных клиентов, приходивших к нему за куревом и спиртным. Покупателей в первую очередь устраивала цена - стоимость одной пачки сигарет составляла примерно 50 рублей, а бутылка водки уходила за 150 рублей.

В ходе проводимых мероприятий в апреле 2022 года сотрудники полиции обнаружили и изъяли в гаражных боксах криминального дельца 2 546 бутылок водки и 113 108 пачек сигарет.

В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». По ней, с учетом особого крупного размера, жителю Саранска грозит до шести лет неволи.