Судебные приставы Мордовии составили портрет среднестатистического алиментщика

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В рамках информационной акции «Судебные приставы – детям» сотрудники УФССП России по Республике Мордовия, проанализировав статистические сведения, составили портрет среднестатистического должника по алиментным обязательствам, проживающего в республике.
Среднестатистический неплательщик алиментов – это мужчина в возрасте от 30 до 44 лет. Всего таких отцов насчитывается почти 3000 человек, что составляет почти 56 % от общего числа должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства.
Среди представителей сильной половины человечества самый молодой неплательщик – это 18-летний гражданин, а самому старшему должнику - 70 лет (средний возраст должника – 43 года).
У женщин статистика несколько иная, правда, и среди них есть молодые алиментщицы – 19 лет самой юной, а самой возрастной – 64. Средний показатель – 42 года.
Больше 60% должников имеют постоянный источник дохода, из которого удерживаются денежные средства на содержание ребенка. В остальных случаях граждане не трудоустроены или имеют нерегулярные заработки.
Судебные приставы применяют к неплательщикам алиментов весь комплекс мер принудительного исполнения. Наиболее часто применяется мера в виде ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации. Данное ограничение действует в отношении почти 3 тысяч человек, то есть каждому второму неплательщику запрещено выезжать за пределы страны.
Свыше 1300 человек ограничены в специальном праве по управлению транспортными средствами, то есть каждый четвертый должник.
Безответственные родители привлекаются к административной и уголовной ответственности. К административной ответственности по привлечено 285 человек или каждый 14 должник, к уголовной ответственности - 251 человек или каждый 24 должник.
В случаях, когда должник скрывается от судебных приставов, его объявляют в розыск. На сегодняшний день в розыске числятся 249 человек или каждый 21 неплательщик.
В результате применения мер принудительного исполнения, в том числе мер уголовно-правового воздействия, за пять месяцев с должников по алиментам взыскано более 130 млн. рублей.
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