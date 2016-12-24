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Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует, что для обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц пространственными данными создана единая электронная картографическая основа (ЕЭКО).
Это систематизированная совокупность пространственных данных о всей территории Российской Федерации, представленной в виде цифровых топографических карт (планов) и цифровых ортофотопланов (ЦОФП) различных масштабов.
На основании приказа Росреестра от 22.04.2019 № П/0160 полномочиями по созданию, обновлению и обеспечению мониторинга актуальности ЕЭКО, а также правомочиями обладателя сведений ЕЭКО наделено федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных (ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»).
В соответствии с пунктом 4 Правил предоставления заинтересованным лицам сведений ЕЭКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2016 № 1370, сведения ЕЭКО в электронном виде предоставляются заявителям оператором ЕЭКО на основании заявления по форме, приведенной в приложении к указанным Правилам.
«Отсутствие актуальной картографической основы территории Российской Федерации существенно затрудняло развитие отечественных геоинформационных технологий. Решением стало создание ЕЭКО, на базе которой появилась государственная цифровая геоплатформа. В результате получен стратегический ресурс геодезического и картографического обеспечения страны для решения задач в различных отраслях экономики», – подчеркнул директор ООО «Кадастровый центр», член Общественного совета при Управлении Росреестра по РМ Олег Кряжев.
Порядок получения сведений ЕЭКО размещён на официальном сайте ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».
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